Sungurlu Belediyesi İskenderun’da çadır kent kurdu

Depremin olduğu ilk günden itibaren tüm imkanlarını seferber eden Sungurlu Belediyesi, Hatay’ın İskenderun ilçesine çadır kent kurdu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra kollarını sıvayan ve tüm imkanlarını seferber eden Sungurlu Belediyesi, ilçede çadırkent kurulumu için kampanya başlatmıştı. Sungurlu’da faaliyet gösteren tesisatçı ustaları Hatay’a giderek çadır kent kurulumunu tamamladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Sungurlu Belediyesi çadır kentimizi sobaları ile birlikte kurup; Depremzede ailelerimize teslim ettik. Bu projede katkısı olan ve Hataylı vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda barınmasına vesile olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.