Sultangazi’de muhteşem sıra gecesi

Sultangazi Belediyesi, Anadolu’nun en köklü geleneklerinden birini yaşatmak ve vatandaşları keyifli bir akşamla buluşturmak amacıyla sıra gecesi düzenledi. En sevilen türkülerin hep birlikte söylendiği gecede halaylar çekilirken bol isotlu çiğ köfte de unutulmadı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen sıra gecesi programında, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun ve meclis üyeleri, vatandaşların neşesine ortak oldu. Yoğun katılımın olduğu gecede, çoğunluğu gençlerden oluşan katılımcıların büyük keyif aldığı görüldü. Mehmet Sıraç ve sıra gecesi ekibinin canlı okuduğu Urfalı Sevmiş Dost Değil, Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar ve Nemrudun Kızı gibi sevilen türkülere vatandaşlar coşkuyla eşlik etti. Ekibin yaptığı alevli davul gösterisi de göz doldurdu. Türküler söylenirken bir yandan da çiğ köfteler yoğruldu ve ardından herkese ikram edildi.

Kültür hazineleri

Sıra Gecesi gibi geleneklerin birer kültür hazinesi olduğuna dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi, ülkemizin dört bir yanından kültürlerin buluştuğu, Türkiye’nin en nadide ilçelerinden biri. Bizler de, geleneklerimizi yaşatarak kültür hazinemize sahip çıkmak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Dijital iletişim araçlarının hayatlarımızda daha fazla yer kaplamasıyla, bize ait olmayan, yabancı kültürlerin yozlaştırıcı etkisi giderek artıyor. Öte yandan yine dijital iletişim araçlarının ve pandeminin etkisiyle yalnızlığın da arttığı bir çağda yaşıyoruz. Bize ait olan, zengin kültürümüze sahip çıkmak ve yalnızlığa, bireyciliğe karşı, tıpkı büyüklerimizin yaptığı gibi, dayanışma kültürünü hâkim kılmak adına sıra gecesi gibi geleneklerimizi yaşatmak büyük önem taşıyor. Çünkü sıra geceleri, esasında eğlencenin ötesinde; dayanışmanın, edep-ahlâk eğitiminin ve kültür-sanat sohbetlerinin yapıldığı çok özel buluşmalardır. Sultangazi Belediyesi olarak, Sıra Gecesi gibi değerli kültürel miraslarımızı yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.