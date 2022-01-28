banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”

Sultangazi Belediyesi, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor. Belediyenin birçok kalemde düzenlediği sosyal yardımlarla geçtiğimiz yılda yüzlerce ailenin yüzü güldü.

Haberde İnsan 28.01.2022, 14:32
Sultangazi Belediyesi, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor. Belediyenin birçok kalemde düzenlediği sosyal yardımlarla geçtiğimiz yılda yüzlerce ailenin yüzü güldü.

Sultangazi Belediyesi, giyimden temizlik malzemesine, sıcak yemekten tekerlekli sandalyeye onlarca kalemde ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Belediye, ilçenin tüm mahallelerinde düzenlediği sosyal yardımlarla geçtiğimiz yıl da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı.

Sosyal yardım ağı

İhtiyaç sahibi vatandaşlar; 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezi’ni arayarak, internet üzerinden veya belediyeye gelerek yardım başvurusunda bulunabiliyorlar. Ekipler, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra vatandaşlara ihtiyaç duydukları malzemeleri ulaştırıyor. Yardımlar, 15 mahallede de ekipler tarafından düzenli olarak ailelere ulaştırılıyor. Vatandaşlar ayrıca, SUDE’ye (Sultangazi Aile Destek Evi) gelerek giysi, kırtasiye, temizlik malzemesi gibi ürünlerden ihtiyaç duyduklarını rahatlıkla temin edebiliyorlar. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un önem verdiği projelerden olan Sosyal Destek Kartı ise, her ay yapılan belirli miktardaki yüklemelerle, ihtiyaç sahiplerinin bankomat kartı kullanır gibi tüm marketlerden alışveriş yapmalarına olanak sağlıyor. 2021 yılında yaklaşık bin 750 aile Sosyal Destek Kartı’ndan yararlandı.

Sosyal yardımların en önemli başlıklarından birini, 2021 yılında da gıda oluşturdu. İçinde sıvı yağ, un, tahıl gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu yaklaşık 60 bin gıda kolisi ailelere ulaştırıldı. Çölyak hastalarını da unutmayan belediye, glutensiz gıda malzemelerinden oluşan bin 250 yardım paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Ayrıca yemek yapamayacak durumda olan, yalnız yaşayan yaklaşık 700 yaşlı vatandaşa belediye günlük olarak sıcak yemek yardımında bulundu. Sultangazi Belediyesi Kurban Bayramı’nda kurban eti ulaştırdığı 650 aileyi bayram sevincine ortak etti.

Giyim ve temizlik malzemesi

SUDE’ye gelen vatandaşlar, hepsi sıfır ve kaliteli olan onlarca çeşit giysiden dilediklerini alma imkânına sahip oluyor. 2021 yılı boyunca yaklaşık 21 bin giysi yardımı yapıldı. Yine 2021’de belediyenin düzenlediği temizlik malzemesi yardımlarının sayısı da yaklaşık 9.000’i buldu. Tüm bunların yanı sıra Sultangazi Belediyesi, 2021 yılında su baskını, çatı uçması gibi sebeplerle zarara uğrayan vatandaşlara, yaklaşık 400 halı, çekyat, battaniye ve boya malzemesi desteğinde bulundu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bizler, yardımlaşmanın dayanışmanın baş tacı edildiği bir medeniyetin fertleriyiz. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi komşularımıza gıdadan giyime, sıcak yemek yardımından sosyal destek kartına kadar birçok alanda yardımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İyi günde de zor günde de hep birlikte yan yana, omuz omuzayız.” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11