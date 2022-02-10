Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle buluşmaya devam ediyor

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, hizmet kalitesini yükseltmek ve ilçeyi her alanda ileri taşımak adına istişareye büyük önem veriyor. Başkan Dursun bu doğrultuda ilçedeki STK’lar ile kanaat önderlerini sık sık ağırlayarak yapılan ve yapılması plânlanan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.

İlçeyi her alanda ileriye taşıyarak Sultanşehir yapmayı hedefleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu hedefe ancak gönül gönüle vererek ulaşılabileceğini vurguluyor. Buradan hareketle, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye büyük önem veren Başkan Dursun, sık sık ilçedeki esnafları ziyaret ediyor, vatandaşlarla muhabbet ediyor ve Sultangazi için neler yapılabileceği konusunda tüm fikirlere değer veriyor. Bunların yanı sıra ilçedeki STK ve kanaat önderleriyle de sık sık bir araya gelen Başkan Dursun, farklı fikir ve görüşleri zenginliğe dönüştüren yönetim anlayışıyla, hizmetleri gönül birliğine dayanan bir çerçeveye oturtuyor.

Gönül birliği

Gönül gönüle vererek ilçeyi Sultanşehir yapmaya kararlı olduklarını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Biz, ‘Hep Birlikte Daha İyiye’ diyoruz, çünkü iyiye, mükemmele ulaşmanın yolu gönül birliğinden geçiyor. İlçemizin tüm sakinleri bizim için çok değerli. Genciyle, yaşlısıyla, esnafıyla, zanaatkârıyla, öğrencisiyle, öğretmeniyle, kısacası tüm vatandaşlarımızla beraber daha iyiye, en iyiye yol alıyoruz. Bu kapsamda, ilçemizin değerli sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderlerini de belediyemizde ağırlamaya devam ediyor ve onların görüşlerini almaya büyük önem veriyoruz. Eğer gönül birliği varsa, farklı fikirler, tıpkı yapbozun parçaları gibi, bir araya gelerek daha büyük ve daha değerli bir bütün oluştururlar. Kültürümüzde önemli yeri olan istişarenin de esasında özü budur. Bizler ilçemizin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek onlara kulak vermeye ve hizmetlerimizi gönül birliği esasında şekillendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.