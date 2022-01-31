Sultangazi Belediyesi personeline sucuk ekmek ile teşekkür etti

Sultangazi Belediyesi, yoğun kar yağışında yolların açık kalması için üstün gayret gösteren personele düzenlenen sucuk ekmek etkinliği ile teşekkür etti. Etkinlikte açıklamada bulunan Başkan Dursun, "Gece gündüz vardiyalar halinde çalıştınız. Evinize gitmediniz. Şöyle bir balık yiyelim demediniz. Ne varsa onu yediniz" dedi.

Sultangazi Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu süreçte gece-gündüz demeden çalışarak yoğun gayret gösterdiler. Sultangazi Belediyesi, düzenlediği etkinlikle karın yoğun olduğu dönemde çalışan personele sucuk ekmek ikramı ile teşekkür etti. Etkinliğe katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, personele kendi elleriyle sucuk ekmek dağıttı. Personel ile birlikte halay çeken Başkan Dursun, çalışanlarla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Sultangazi için gece gündüz çalışan ekiplere teşekkür eden Başkan Dursun, "Gece gündüz vardiyalar halinde çalıştınız. Evinize gitmediniz, şöyle bir balık yiyelim demediniz. Ne varsa onu yediniz. Sandviç varsa onu yediniz. İdare ettiniz ama şunu dediniz yeter ki Sultangazi’de yaşayanlar zorluk çekmesin biz çalışalım her şeyin bir zamanı var dediniz. Kar yağışının yoğun olduğu dönemde çalışan emekçi kardeşlerimiz var. Süreci atlattık. Onlar da çok büyük gayretle gece gündüz çalıştılar. Bugün onlarla emekleri için böyle küçük bir teşekkür edelim istedik. Onlarla bir aradayız. Şehrin bütün yükünü çektiler. Sultangazi’de çok güzel bir kış çalışması yürüttük. Bugün de bu kar çalışmasında temizliğinde emeği geçen gayret gösteren fedakarlık içinde Sultangazi’nin yükünü almaya çalışan emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuşu.