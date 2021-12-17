Sultangazi Belediyesi, Adıyaman Tanıtım günlerinde yerini aldı

Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED) ve Adıyamanlılar Vakfı tarafından organize edilen Adıyaman Tanıtım Günleri, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı. 16-19 Aralık tarihlerindeki tanıtım günlerinin teması ‘Diyar-ı Badem Adıyaman’ olarak belirlendi. Sultangazi Belediyesi, dikkat çeken standıyla etkinlikteki yerini aldı.

Adıyaman Tanıtım Günleri Açılış Töreni’ne; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Muhammed Fatih Toprak ile Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bahçelievler Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Adıyaman’daki kamu ve özel sektör temsilcileri, İstanbul’daki üst düzey bürokratlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadim Medeniyetler Şehri, Huzur ve Hoşgörü Kenti Adıyaman

Açılış konuşmasına kendisinin kaleme aldığı "Adıyaman" şiiri başlayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti, sevgi ve kardeşliğin şehri Adıyaman’ımızın tarihi ve kültürel zenginliklerini, eşsiz doğal güzelliklerini, Türkiye’nin aynası ve mozaiği olan İstanbul’da tanıtmak amacıyla buradayız. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyor, tanıtım günlerinin Adıyaman’a ve Adıyamanlılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

‘Adıyaman’ı unutmadan, İstanbul’da birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz’

Törende katılımcılara hitap eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun şöyle konuştu: “Barışın, huzurun, kardeşliğin şehri Adıyaman’dan buraya kadar gelen kıymetli kardeşlerime, hemşehrilerime şükranlarımı iletiyorum. Bugün Adıyamanlılar kendilerini burada gösterecekler. Adıyaman’ı unutmayarak, yani gelenek ve göreneklerimizden kopmadan İstanbul’u yaşamaya, İstanbul’da hep beraber, bir olarak yaşamaya devam edeceğiz.”

Sultangazi Belediyesi’nin standı çok beğenildi

Sultangazi Belediyesi’nin dikkat çeken standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sultangazili kadınların SU MEKÂN’da (Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi) yaptıkları el emeği, göz nuru reçeller, çikolatalar ve erişteler ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nin deney atölyeleri stantta vatandaşlarla buluştu. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile eşi Âmine Kabaktepe ve diğer birçok protokol üyesi de standı ziyaret ederek çok beğendiklerini belirttiler.

Tanıtım günleri 4 gün boyunca devam edecek

16 Aralık Perşembe günü başlayan Adıyaman Tanıtım Günleri, dolu dolu etkinliklerle 19 Aralık Pazar gününe kadar vatandaşları ağırlamaya devam edecek. Tanıtım günleri kapsamında, Adıyaman’ın tarihi mirası olan Nemrut Dağı Milli Parkı, 2 bin 500 yıllık Cendere Köprüsü ile yine aynı yaştaki Perre Antik Kenti, Arsemia Antik Kenti, Oturakçı Pazarı, Çelikhan Yüzen Adalar, ilk sahabelerden Safvan Bin Muattal Hz. Türbesi gibi turizm noktalarının tanıtımı yapılıyor. Ayrıca Adıyaman’ın coğrafi işaret belgeli milli yiyeceği etsiz çiğ köfte başta olmak üzere badem, nar, dut, Besni üzümü, pestil, cevizli sucuk, kavurmalı hıtap tavası ve kentin kimliğiyle özdeşleşen daha birçok yöresel tat ve organik ürün İstanbullularla buluşuyor. Harfane Gecesi ile dünya çapında başarılara imza atmış olan Adıyaman Folklor Ekibi’nin de gösterilerin de yer aldığı etkinlikte Adıyamanlı sanatçılar da sahne alıyor.