Sultanbeylili berberler afet bölgesinde depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyor

Sultanbeylili berberler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere destek için afet bölgesine gidiyor. Bölgeye giden berberler afetzedeleri ücretsiz tıraş ediyor, çocukların eğlenmesi için de saçlarını geçici boya ile boyuyor. Bölgeye giden Sultanbeylili bir berber, “Arife günleri bizim için çok zor geçer. Ama biz deprem bölgesinde iki günde arife gününden belki 10 katı çalışmışızdır. Bunun verdiği keyfi ve zevki hiçbir zaman unutamayız” dedi.

Sultanbeyli Birleşik Esnaf Sanatkarlar Odası ve Sultanbeyli Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen projeyle, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedelere destek olmak için deprem bölgesine Sultanbeylili berberler ekipler halinde gönderiliyor. Bölgede bulunan depremzedeleri ücretsiz şekilde tıraş eden berberler, aynı zamanda depremzede çocukların eğlenmesi için de saçlarını geçici boya ile boyuyor.

“İki günde arife gününden 10 katı fazla çalışmışızdır”

Deprem bölgesine giden berberlerden Akın Yerlikaya, “7 kişilik ekip halinde Elbistan’a gittik. Yaklaşık bin 300 kişiye ulaştık. Ekip arkadaşlarımla 2 gün kaldık orada. İnsanların orada gerçekten tıraşa ihtiyacı var. Biz özellikle çocukları bir nebze güldürebilmek için geçici saç boyaları götürdük. Güzel bir eğlence, etkinlik şeklinde geçti. Elimizden gelen her şeyi yaptık Biz burada ücretli tıraş yaptığımız zaman, mesela arife günleri bizim için çok zor geçer. Biz o günü çok yorucu geçtiği için istemeyiz. O günlerde güzel de para kazanıyoruz ama biz o iki günde arife gününden belki 10 katı çalışmışızdır. 7 kişiyiz, yedimiz de 10 katını ücretsiz şekilde çalışmışızdır. Ama bunun verdiği keyfi ve zevki hiçbir zaman unutamayız” dedi.

Sultanbeyli Birleşik Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Türkay Demir ise, “Özellikle Elbistan ve Kırıkhan bölgesinde belediye ve kaymakamlığımız yoğun şekilde hizmetler götürüyorlar. Biz de Belediye Başkanımıza ‘nasıl katkı sunarız’ diyerek böyle bir çalışma yaptık, kendisine ilettik. Belediye ile birlikte böyle bir organizasyon yaptık. 6 aylık bir süreçte buradaki yaklaşık 65 gönüllü berber arkadaşımızdan ilk kısımda 7 arkadaşımız gitti. Bu hizmeti oraya götürüyoruz. Belediye Başkanımızın da bize söylediği istikametinde 6 aylık bir süreç var. Bu süreçte biz bir sürü hizmeti ücretsiz sunacağız ve malzeme anlamında belediye ve kaymakamlığımızla oradaki depremzede kardeşlerimize sunacağız” şeklinde konuştu.