Sultanbeyli’deki binalar genç girişimcilere emanet

Sultanbeyli’de mimarlık ofisi açan iki genç girişimci bölgede riskli olduğu düşünülen binalar için danışmanlık yaparak destek olacak.

10 seneyi aşkın arkadaş olan Mimar İsa Bolat ve İnşaat Mühendisi İsmail Yalçın Sultanbeyli’de Bolat Mimarlık ofisi açtı. Yaklaşık 13 senedir sektörde çalışan iki genç girişimci açtıkları ofis ile vatandaşlara mimarlık, gayrimenkul, inşaat ve restorasyon alanında hizmet verecek. Depremden sonra riskli yapı analizi yaptırmak isteyen mal sahiplerine de hizmet veren genç girişimciler bütün vatandaşlara danışmanlık yapmak için ofislerine bekliyor.

Mimar İsa Bolat, “Yeni açılmış bir firmayız. 17 yaşımdan beri mimarlık sektöründeyim. Ofisimiz sadece mimarlık üzerine kurulmadı. Restorasyon ve gayrimenkul gibi işlerde yapacağız” dedi.

İnşaat Mühendisi İsmail Yalçın, “Malum deprem bölgesindeyiz. İnsanlar bu konuda çok hassas. Depremden sonra çok talep aldık. Vatandaşlara seslenmek istiyoruz, mimarlık olarak size hizmet vermek istiyoruz. Eski binalarınızı test ettirin” şeklinde konuştu.