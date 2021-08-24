Süleymanpaşalı kadınlar Marmara Adası turunu çok sevdi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez organize edilen kadınlara özel günübirlik Marmara Adası turu etkinliği büyük ilgi gördü. Toplamda bin kadının yararlandığı etkinlik, Süleymanpaşalı kadınlara bir günlük de olsa tatil keyfi yaşattı.

Süleymanpaşa Belediyesi, Marmara Denizi’nin en büyük adası olan Marmara Adası’nın Saraylar Mahallesi’nde bulunan Kadınlar Plajı’na günübirlik düzenlediği turlarla Süleymanpaşa’da yaşayan kadınların tatil keyfini doyasıya yaşamasına vesile oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen günübirlik Marmara Adası Turu kapsamında, sabah erken saatlerde feribotla yola çıkan kadınlar, canlı müzik eşliğinde eğlenerek deniz yolculuğunun tadını çıkardılar. Yol boyunca yiyecek ve içecek ikramları da Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince karşılandı.

Bin Süleymanpaşalı kadın yararlandı

200 kişi ile sınırlanan ve dördü 15-60 yaş arası, biri 60 yaş üzeri kadınlara özel olmak üzere, toplamda beş ada turu gerçekleştirilirken, Süleymanpaşalı kadınlar Marmara Adası Saraylar Mahallesi’nde bulunan Kadınlar Plajı’nda deniz ve güneşin keyfini çıkardılar. Kadınlara öğle yemeği olarak Tekirdağ Köftesi ve limonata ikramı yapılan turlarda ayrıca hanımlara hediyelik eşya alışverişi yapabilmeleri için serbest zaman da tanındı. Beş turda bin kadının yararlandığı ve bu yıl ikinci kez düzenlenen günübirlik Marmara Adası Turu etkinliğinin çok yoğun talep gördüğü, gelecek yaz mevsiminde kapsamın genişletilerek etkinliğin sürdürüleceği ifade edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, etkinliklerin başından sonuna kadar Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiği, sefer başına yolcu sayılarının bu tedbirler kapsamında 200 kişiyle sınırlı tutulduğu belirtildi.