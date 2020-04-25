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Şuhut’ta askıda ekmek kampanyası ile ’Biz bize yeteriz’ dediler

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE, HİZMET VERMEYE DEVAM EDEN FIRIN İŞLETMECİLERİNİN, HAYIRSEVERLERİN DE DESTEĞİYLE BAŞLATTIĞI ASKIDA EKMEK UYGULAMASI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR.

Şuhut’ta askıda ekmek kampanyası ile ’Biz bize yeteriz’ dediler

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE, HİZMET VERMEYE DEVAM EDEN FIRIN İŞLETMECİLERİNİN, HAYIRSEVERLERİN DE DESTEĞİYLE BAŞLATTIĞI ASKIDA EKMEK UYGULAMASI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:08
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Şuhut’ta askıda ekmek kampanyası ile ’Biz bize yeteriz’ dediler

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, hizmet vermeye devam eden fırın işletmecilerinin, hayırseverlerin de desteğiyle başlattığı askıda ekmek uygulaması ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Şuhut çarşı merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınları, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ardından işsiz kalıp evlerine ekmek götürmekte zorlanan ve Ramazan-i Şerif ayı dolayısıyla dar gelirli ailelerin istifade etmesi için hayırsever vatandaşların destekleriyle askıda ekmek uygulamasını başlattı. Hayırsever Özlem Vardar’ın öncülüğünde başlatılan uygulamaya ilçedeki hayırsever vatandaşlarda tam destek veriyor. Hayırsever vatandaşların ücretini ödeyerek askıya bırakılmasını istediği ekmeklerden, işsiz kalmış vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi dar gelirli aileler yararlanmaya devam ediyor.

Esnaf İbrahim Yılmaz konuyla ilgili açıklamalarında, ’’Askıda ekmek uygulaması Ramazan ayına mübarek gün ihtiyaç sahiplerine daha anlamlı bir şekilde kazandırmak için böyle bir kampanya başlattık. Bir haftaya yakın bir zamanda başladık bu uygulamaya. İhtiyaç sahibi insanlarımız oruç tutuyorlar onların alamayacağı bir durum olabilir. Yani buraya gelip hayır için almalarını sağladık. Diğer esnaflarımıza da tavsiye ederim bu güzel uygulamayı. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim’’ dedi.

Esnaf Kamil Çelikten ise konuyla ilgili açıklamalarında, ’’Ekmekle ilgili askıda ekmek uygulaması Osmanlı döneminden günümüze gelmektedir. Her ne kadar zaman zaman unutulsa da Türkiye’nin bu virüs nedeniyle bir araya geldiği günlerde daha çok akla gelen bir uygulama. Burada yardımlaşma ön plana çıkıyor. O amaçla biz yeniden oluşturduk bu uygulamayı. Yaklaşık 20, 25 yıl evveli vardı bizim dönemimizde. Sizin çocukluğunuz döneminde vardı ama bir ara kesildi. O dönemde cam kırıldı gece kırı kırıverdiler o dönem kaldırdık bizde. Bunun amacı ihtiyaç sahipleri yararlansın diye ne kadar ihtiyacın varsa al diyor yoksa bir ekmekte senin bulunsun askıda diyor aslında. Bizim katkımız değil saten müşterinin katkısı çoğu ekmeğin’’ dedi.

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