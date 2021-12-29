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Suça karışmış köpekler oyuncaklarla rehabilite ediliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 500 hayvan kapasiteli Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde bulunan suça karışmış ve tehlikeli ırk olarak bilinen pitbull ve Dogo Arjantin cinsi köpekler için örnek bir proje hayata geçirildi. Suça karışan köpekler bir yandan sevgiyle bir yandan da evlerden toplanan çocukların kokusunun sindiği oyuncaklarla oyunlar oynayarak hem rehabilite ediliyor hem de uysallaşmaları sağlanıyor.

Haberde İnsan 29.12.2021, 13:34
Suça karışmış köpekler oyuncaklarla rehabilite ediliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 500 hayvan kapasiteli Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde bulunan suça karışmış ve tehlikeli ırk olarak bilinen pitbull ve Dogo Arjantin cinsi köpekler için örnek bir proje hayata geçirildi. Suça karışan köpekler bir yandan sevgiyle bir yandan da evlerden toplanan çocukların kokusunun sindiği oyuncaklarla oyunlar oynayarak hem rehabilite ediliyor hem de uysallaşmaları sağlanıyor.

Son günlerde artan köpek saldırıları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belediyelere yapılan ’Sahipsiz hayvanlar için güvenli barınaklar kurun’ çağrısıyla sokak hayvanları ve saldırgan ırk köpekler ülke gündeminde önemli bir yer almaya başladı. Manisa’nın da aralarında bulunduğu bazı illerde çocuklara yönelik köpek saldırıları yaşanırken, hükümet de yeni genelgelerle hem tehlikeli ırk olarak bilinen köpeklerle ilgili hem de sokak hayvanlarıyla ilgili yeni önlemler almak için çalışma başlattı. Tehlikeli ırk olarak adlandırılan ve suça karışmış köpeklerin rehabilite edildiği örnek tesislerden biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde de 150’si pitbull olmak üzere toplam 180 tehlikeli ırk olarak adlandırılan köpeğin uysallaştırılması için yeni bir proje hayata geçirildi. Evlerden toplanan ve çocukların kokularının üzerine sindiği oyuncaklarla oyunlar oynatılan köpekler hem oyun hem de gördükleri sevgiyle rehabilite olarak uysallaşamaya başladı.

“Hayvanlarımızı misafir olarak ağırlıyoruz”

Türkiye’deki örnek barınaklardan biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, “Manisa Büyükşehir Belediyemize bağlı Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimiz 500 köpek, 100 kedi kapasiteli olarak hizmet vermekte. Hayvanlarımız ilçe belediyelerinin koordinesinde barınağımıza getirilmekte, burada tedavisi yapılacaksa önce tedavisi yapılıyor daha sonra kısırlaştırma, kayıt altına alıp küpeleme işlemi yapılıyor. Burada hayvanlarımız rehabilite ve tedavi işlemlerini gerçekleştirmek için misafir olarak ağırlıyoruz” dedi.

“180 saldırgan cins köpek bulunuyor”

Merkezdeki saldırgan cins köpekler hakkında da bilgi veren İnce, “Saldırgan cins olan köpeklerimizden belediyemize bağlı barınaklarımızda 150 tane pitbull cinsi 30 civarında da Dogo Arjantin cinsi bulunmakta. Bunlar genetik yatkınlığı olduğu ve maalesef kötü sahiplenmeden dolayı hepsi suça karışmış olarak barınağımıza geliyorlar. Bunlar gerek kolluk kuvvetlerince gerek Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bize teslim edildikten sonra ilk öce fiziksel tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Fiziksel tedavinin yanında bunların ruhsal yönden de terapi olması gerektiğine inandık. Başkanımızın da hayvan sevgisi ve hassasiyeti yüksek olduğu için aynı doğrultuda bizler de onları tedavi etmek için bir yöntem kullanıyoruz. Bu yöntemde evlerde çocuklar tarafından kullanılmış olan oyuncakları buraya getirerek hayvanların burada onlarla illiyet bağı kurmasıyla ve oyunla terapi yaparak onların psikolojilerinin daha kötüye değil de iyiye gitmesi için sosyalleşmelerini amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Oyuncaklar sayesinde daha ılımlı ve sevecen olmaya başladılar”

Hayata geçirdikleri projeyle saldırgan hayvanların daha ılımlı ve sevecen olmaya başladıklarını dile getiren İnce, “Bu yaptığımız çalışmanın olumlu yönlerinden biri hayvanların sosyalleşmesini hedeflediğimiz için burada insanlarla bağ kurarak oyuncaklarla illiyet bağı kurarak onların kokusundan etkilenerek, insanlara karşı tavır ve davranışlarının daha hassas olması noktasında daha yumuşak geçişler olması açısından olumlu noktalarını görüyoruz. Burada gerek çalışanlarımızla gerekse dışarıdan gelen misafirlerimize karşı tavırları daha sert ve agresif yerine daha yumuşak, ılımlı ve sevecen olmaya başladıklarını gözlemledik. Son kanuna göre yeni bir yönetmelik yayımlandı. 14 Ocak 2022 tarihine kadar pitbull ve Arjantin Dogo gibi yasaklı ırkların sahiplerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüklerine giderek kayıt altına aldırmaları gerekiyor. Ancak bizim barınağımızda bulunan yasaklı ırkların kanuna göre sahiplendirilmesi mümkün değil. Biz bunları sahiplendirilmeyecek diye psikolojilerinin daha da kötüye gitmelerine göz yumamayız. O yüzden böyle bir proje hayata geçirdik” dedi.

’Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ kurulacak

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilerleyen dönemlerde yeni bir projeyi hayata geçireceğini kaydeden İnce şunları söyledi: “Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurma aşamasındayız. Bu merkezdeki amacımız AFAD gibi, UMKE gibi, Jandarma gibi arama kurtarma timlerine bizim kendi yetiştireceğimiz köpekleri vererek hem toplum yararına bir hizmet yapmak istiyoruz aynı zamanda köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız ise bizden sahiplendikleri köpeklerin temel itaat eğitimlerini vererek uyumu ve aileye karşı daha adaptasyonu gerçekleşmiş olarak teslim etmeyi planlıyoruz. Burası vatandaşlarımıza açık olacak. Vatandaşlarımız köpeklerini getirerek gezdirebilecek. Barınağımızda bulunan köpeklerimize burada eğitimler vererek topluma yararlı ve daha işlevsel olarak halkımızın sahiplenmesi açısından sunmuş olacağız.”

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