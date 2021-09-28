Su borcu yapılandırmasında son günler

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, bazı alacakların yeniden yapılandırmasına dâir kanundan yararlanmak isteyenler için başvuru süresi 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona eriyor.

30 Nisan 2021 ve öncesine ait BUSKİ’ye borcu olan abonelerin yararlanabilecekleri, ilk vade tarihine kadar peşin ödeme hâlinde, gecikme faizinde yüzde 90’a varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkânı sunan yapılandırma fırsatında son müracaat tarihi 30 Eylül 2021 Çarşamba. Vade tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesine ait ödenmemiş bulunan “su ve atık su bedeli alacakları”, “harcamalara katılma payı alacakları”, “cezalar (hasar bedeli ve kaçak su zabıt varakası)” gibi borçlar, peşin ve taksitlendirme yolu ile ödenebilecek. Başvurular 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar, BUSKİ merkez ve ilçe şube müdürlüklerine yapılabileceği gibi e-devlet uygulaması ile de yapılabilecek. Hukukî takip başlatılan abonelerin ise BUSKİ’nin Acemler’deki merkez birimlerine başvurması gerekiyor.

İlk vade tarihi olan 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda, (Yİ-ÜFE endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan) gecikme faizinde yüzde 90’lık indirim, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi hâlinde, gecikme faizinde yüzde 50’lik indirim imkânı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

Bu kanuna göre ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi hâlinde kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilir.

Ancak, birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmemesi ile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi hâlinde bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.