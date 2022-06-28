Su altı ekibinin zor anları

Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden binlerce inci kefalinin su altı yolculuğunu çekmeye çalışan su altı görüntüleme ekibinin zor anları.

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürüyor. Mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğunun sonuna gelindi. Van Gölü havzasında balık göçünün en güzel izlendiği yerlerden biri olan Erciş ilçesindeki Deli Çay’da bulunan balık bendine gelen ziyaretçiler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna şahit oluyor.

“Su altı çekim ekibinin zor anları”

Erciş ilçesinde göçün en güzel izlenebildiği Deli Çay’daki balık bendine gelen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık ediyor. İnci kefalinin su altı yolculuğu Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi. Ekibin su altı görüntüleme çalışmaları sırasında inci kefallerinin yoğun bir şekilde üzerlerine ekip zor anlar yaşarken, kameralara ise güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Su altı görüntüleme ekibinin 5 dakikalık görüntü için saatlerce su içerinde çekim yapan ekipler bütün zorluklara rağmen çekimlerinin tamamlanmasıyla akan serin sulardan çıktı.