Steven Gerrard kimdir?

Steven Gerrard biyografi

tam adı: Steven George Gerrard

doğum; 30 Mayıs 1980

mesleği; İngiliz eski futbolcu ve teknik direktördür.

Steven Gerrard hayatı

Kariyerinin büyük bir bölümünde İngiltere Premier League kulübü Liverpool'da forma giymiştir ve kaptanlık görevi yapmıştır. Daha sonra da MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'e transfer olmuş, futbolu burada bırakmıştır. Eski İngiltere millî futbol takımı oyuncusu ve kaptanıdır

Liverpool'daki son maçına 24 Mayıs 2015 tarihinde 6-1 kaybettikleri Stoke City karşısında çıkmış ve Liverpool'daki son golünü de bu maçta atmıştır.

Kariyeri

Liverpool formasıyla ilk profesyonel maçına 29 Kasım 1998 tarihinde 2-0 kazanılan Blackburn Rovers karşısında çıkmıştır. İlk golünü ise 5 Aralık 1999'da Sheffield Wednesday takımına atmış, Liverpool bu maçtan 4-1 galip ayrılmıştır.

Henüz altyapıya gireli 1 sene olmuşken, arazide top oynarken ayak parmağına orak saplanan Gerrard, ayak parmağının kesilmesi tehlikesiyle karşılaşmıştı. Fakat babası Liverpool doktorlarını devreye sokarak onun futbol hayatını kurtaracaktır.1989 Hillsborough faciasında kaybettiği kuzeniyle birlikte altyapıya yazılmış olan Gerrard, "Bu formayı aynı zamanda onun için de giyiyorum," demiştir.

9 yaşında Liverpool'un genç takımında sağ kanatta futbola başlayan Gerrard, Robbie Fowler, Michael Owen, Steve McManaman, Jamie Carragher, Jamie Redknapp gibi Liverpool altyapısından çıkan bir oyuncudur. Sonraları mevkisi değişmiş ve çift yönlü orta saha olarak görev yapmaya başlamıştır. 2001 yılında Liverpool'un UEFA Kupası finalinde Alaves'i 5-4 yendiği maçta takımı adına 2.golü kaydetmiştir. 2001'in Kasım ayında İngiltere millî takımı ile ilk golünü Almanya'ya karşı atan Gerrard aynı yıl İngiltere'de Yılın En İyi Genç Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

2004-2005 Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Gerrard, grup aşamasında Olimpiakos'a attığı gol ile taraftarın gözdesi olmuştur. Bu gol sayesinde Liverpool gruptan çıkmış ve kupaya kadar uzanmıştı. İstanbul'da oynanan finalde Gerrard, 3-0 geride olan takımını ateşleyen ilk golü atmıştır. Liverpool durumu 3-3'e getirip penaltılarla Milan'ı 3-2 yenerek kupayı kaldırmıştır. 2005 yılında Şampiyonlar Ligi'nde UEFA tarafından turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmiştir.

2006 yılı FA Cup finalinde takımını sırtlayan Gerrard, son dakikada attığı gol ile maçı uzatmaya götürmüş, kupanın sahibi penaltılarda rakibi West Ham United'ı 3-1 ile geçen Liverpool olmuştur.

2007 yılında yine Şampiyonlar Ligi finalinde AC Milan ile karşılaşan kadroda yer almış fakat bu kez Liverpool 2-1 kaybetmiştir.

2007-2008 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Chelsea'ye elenen Liverpool'da Gerrard 6 gol atarak Fernando Torres ile birlikte takımının en golcüsü olmuştur. 2009'da lig şampiyonluğunu kaçırmışlardır. Birkaç yıl vasat performans gösteren Liverpool, sonunda 2012 yılında EFL Cup'ı kazanmıştır.

2013-2014 sezonuna gelindiğinde ise Liverpool şampiyonluğa 24 yıldır ilk kez bu kadar yaklaşmıştı. Hillsborough faciasının anıldığı günlerde, 13 Nisan 2014'te Anfield'da Manchester City'i 3-2 yenen Liverpool liderliğe yükselmişti. Aynı maçın sonunda Gerrard ağlayarak takımı toplamış ve şu konuşmayı yapmıştı;

"Bu şu an bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Dinleyin! Haftaya Norwich'e gidip bunun aynısını yapacağız! Yine yapacağız!"

Burada söylemiş olduğu "Yine yapacağız" sözü taraftarın sloganı olmuştur. Norwich'i yenen Liverpool ve Gerrard'ın önünde duran tek engel Chelsea idi. Ancak bir pozisyonda ayağı kayan Gerrard, topu Demba Ba'ya kaptırarak takımının gol yemesine sebep olmuştur ve bu maçı Chelsea 2-0 kazanmıştır. Bu yenilgiyle beraber şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Gerrard için Liverpool sayfasının kapanacağı söylentileri dolaşırken, 2014 Ekim ayında verdiği bir röportajda Gerrard, kontratı uzatılmaz ise gitmeyi düşünebileceğini belirtti.

2014-2015 sezonunda ligde ve Avrupa'da isteneni veremeyen Liverpool üzerinde kara bulutlar dolaşıyor, taraftarlar Gerrard'ın performansını sorguluyordu. Menajer Brendan Rodgers, yaşı ilerleyen Gerrard'ı taze tutmak için kadrodan kestiğini söylüyordu. Gerrard, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nden elendiği Basel maçında bu arenadaki son golünü frikikten kaydetmiştir. Bu gol ayrıca Gerrard'ın Anfield'daki 100. golüdür. 25 Nisan 2015 tarihinde oynanan West Bromwich Albion maçı ile Premier Lig tarihinde 500 maç oynayan 12. futbolcu olmuştur. Liverpool kariyerinde toplamda 705 maçta 180 golü ve 100'ü aşkın asisti bulunmaktadır.

2015 yılının başında yaptığı açıklama ile sezon sonu MLS'ye gideceğini kamuoyuna bildirmiştir. David Beckham, Landon Donovan ve Robbie Keane gibi isimlerin de formasını giymiş olduğu Los Angeles Galaxy takımıyla 18 aylık anlaşma yapmıştır. 24 Mayıs 2015'te Liverpool'un Stoke City'ye 6-1 yenildiği Premier Lig maçında takımının tek golünü kaydederek Liverpool formasına veda etmiştir.

Gerrard, Los Angelas Galaxy takımında 1.5 sezon oynadıktan sonra sözleşmesinin bitimiyle, 2016 yılında takımdan ayrılmıştır. 24 Kasım 2016 tarihinde futbolculuk kariyerini bitirdiğini açıkladı.