Srebrenitsa soykırımının 19 kurbanı toprağa verildi

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995 yılında yaşanan soykırımda hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılan 19 kurban Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Dünyanın en büyük insanlık trajedilerinden biri olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümünde, kimliği tespit edilen 19 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda defnedildi. Tören, Srebrenitsa kurbanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bosna Hersek milli marşının okunması ile başladı. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında gerçekleştirilen törende, cenaze namazını Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı. Kavazovic, namazın sonunda yaptığı duada, Bosna’ya barışın gelmesi ve günahkarların hatalarını anlayıp hatalarından dönmelerini dilediklerini söyledi.

Soykırım kurbanlarının toprağa verildiği mezarlıkta kılınan cenaze namazına, Bosna Hersekli devlet yetkililerinin yanı sıra 17 Haziran’da Srebrenitsa soykırımını tanıyan Karadağ’ın Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç ve Başbakan Yardımcısı Driton Abazovic de katıldı. Katılımcılar arasında Sırp politikacı Cedomir Jovanovic, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile soykırım kurbanlarının yakınları da yer aldı.

Cenaze töreninde duygusal anlar

Cenaze namazını müteakiben yapılan duadan sonra 19 soykırım kurbanının adları tek tek okundu. Kurbanların naaşları yakınları tarafından mezarlarına taşınarak defnedildi. Aralarında reşit olmayan çocukların da bulunduğu soykırım kurbanlarının toprağa verilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı. Kurbanların yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bugün defnedilen soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic oldu. Defnedilen diğer soykırım kurbanları ise şöyle:

“Vejsil Hamzabegovic (1939), Muhidin Mehmedovic (1977), Ramiz Selimovic (1951), Esnaf Halilovic (1976), Muamer Mujic (1976), Mehmed Beganovic (1947), Hajro Aljic (1944), Jusuf Aljic (1967), Zajim Hasanovic (1968), Asim Nukic (1971), Nezir Dautovic (1969), Ibrahim Avdagic (1950), Jusuf Halilovic (1948), Salih Dzananovic (1955) ve Meho Karahodzic (1939), Fikret Kiveric (1978), Zilha Delic (1971).”

Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 671 oldu

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda bulunan kurbanlar kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte toprağa verilen Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 671’e yükseldi.