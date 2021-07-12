Srebrenitsa kurbanları Adana’da anıldı

Akdeniz Balkan Türkleri Federasyon Başkanı Dr. Özgür Kara, 11 Temmuz 1995’te Srebrenitsa’da insanlık tarihinin en acı ve ve en karanlık utanç tablosunun yaşandığını söyledi. Dr. Kara, çocuk, kadın, yaşlı demeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşın, Ratko Mladiç emrindeki Sırp askerler tarafından hunharca katledilmesinin acısını ilk günkü tazeliğiyle koruduğunu dile getirdi.

Srebrenitsa Soykırımında hayatını kaybeden 8 bin 372 Boşnak vatandaş için, katliamın 26. yılında Adana Merkez Park’ta bulunan Soykırım Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneği’nin ev sahipliğinde, Srebrenitsa Soykırım Anıtında bir araya gelen Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneği ve Yönetimi, Akdeniz Balkan Türkleri Federasyon Başkanı Dr. Özgür Kara ve yönetim kurulu üyeleri, federasyona bağlı derneklerin temsilcileri soykırımı lanetledi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından açıklamalarda bulunan Akdeniz Balkan Türkleri Federasyon Başkanı Dr. Özgür Kara, bundan 26 yıl önce yaşanan soykırımın son yüzyılın en büyük katliamı olduğuna dikkati çekti.

İnsanlık tarihinin kara lekesi

Srebrenitsa Soykırımın insanlık tarihinin kapkara bir lekesi olarak hafızalarda yer edindiğine işaret eden Dr. Özgür Kara, “Bugün burada ne yazık ki içimizi yaralayan, sözde medeniyet Avrupa’nın göbeğinde yaşanan, insanlık tarihinin utanç tablosu, tarihin en büyük kara lekesi Srebrenitsa Katliamı’nın 26. yıldönümünde hayatını kaybeden 8372 Müslüman, Türk-Boşnak vatandaşımızı anmak, soykırımı lanetlemek üzere bulunuyoruz. 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladiç emrindeki Sırp askerler Srebrenitsa’da, çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce insanı acımasızca katlederek soykırım yapmıştır” ifadelerini kullandı.

Dr. Özgür Kara, bugüne kadar 6 bin 652 soykırım kurbanının defnedildiğini, binin üzerinde kurbanın bedenine hala ulaşılamadığını dile getirerek, yapılan çalışmalarda hala toplu mezarların ortaya çıktığına, yüreklerin yanmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneği adına konuşan Av. Özlem Süslüoğlu da soykırımın 26. yılında, naaşları henüz bulunan 19 kurbanın daha anıt mezarlığa defnedileceğini hatırlatarak, “2014 yılından beri bu anıt başında Srebrenitsa kurbanlarını anıyoruz. Bu süreçte aramıza katılanlar olduğu gibi ayrılanlar ve kaybettiklerimiz de oldu. Bu vesile ile Fehmi Arazlı ve Fatma Kiminsu ablamızı rahmetle anıyorum. Onların bayrağını biz devraldık sonraki nesillere aynı ruhu taşımaya söz veriyoruz. Böyle acımasız katliamların, soykırımların tekrarlanmamasını diliyoruz” şeklinde konuştu.