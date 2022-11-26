Spor sayesinde çekçekçiliği ve uyuşturucuyu bıraktı, hikayesi kısa film oldu

Samsun’da yaşayan 22 yaşındaki Tolga Erbil, kick boks sporu sayesinde çekçekçiliği ve uyuşturucuyu bıraktı. Savunma sporunda il şampiyonu olan gencin hikayesi polislik ve aynı zamanda yazarlık yapan Volkan Çekirdek tarafında kısa film haline getirildi.

Geçmiş yıllarda sokaklarda çekçekçilik yapan ve madde kullanan Tolga Erbil, kulak misafiri olduğu bir konuşma sonucunda 18 yaşında kick boks sporuna başladı. Akabinde girdiği müsabakada Samsun’da il şampiyonu olan Tolga Erbil zamanla kötü alışkanlıklarından kurtuldu. Sporun kendisine yeni bir kapı açtığını ifade eden Erbil, “Eskiden sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarım vardı. Spor adeta bana yeni bir hayat verdi. Antrenmanlarıma geliyorum. Her gün kendimi daha da çok geliştiriyorum. Şimdi Samsun şampiyonu oldum. İleriki zamanlarda Türkiye şampiyonu olmak ve daha da ilerisi ülkemi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyorum. Ben eskinden çöplerde karton topluyordum. 18 yaşımdayken kick boks ile tanıştım. Şu anda il derecem var. Ama hedefim Avrupa’da yurt dışında bayrağımızı göklerde dalgalandırmak. Her gün sporumu ve antrenmanlarımı yapıyorum. Spor sayesinde sigara ve alkolü bıraktım. Tüm kötü alışkınlıklarımı spor sayesinde yendim. Sporu gençlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Varsa kötü alışkanlıklarını bırakırlar ve sağlıklı olurlar. Film öncesi de senarist Volkan Bey yanıma gelip ’senin hayatını filme dökelim’ dedi. Ben de güzel olacağına inandığım için yapalım dedim. Ortaya böyle bir şey çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kısa film oldu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olan ve kitap yazarlığı da yapan Volkan Çekirdek, genç Tolga’nın hikayesini kısa film yaptı. Filmde, çekçekçilik yaptığı sırada spordan çıkan birkaç gencin muhabbetlerini duyan Tolga akabinde spora başlıyor. Sonrasında boks hocasının elinde tutması ile azimle çalışan Tolga Erbil final sahnesinde ise şampiyon oluyor.

Tolga Erbil, Atakum ilçesinde bulunan sporcu fabrikasında antrenmanlarına devam ediyor.