Spor salonu yardımlarla doldu taştı: Tekirdağ deprem bölgesi için tek yürek oldu

Tekirdağ deprem bölgesi için tek yürek oldu. Kentte bulunan dev spor salonu yardım kolileri ile doldu taştı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrasında bölgeye yardımlar çığ gibi büyüyor. Tekirdağlı vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren, kentte bulunan İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu yardım kolisi taşıdı. Akşam saatlerinde kapalı spor salonu yardım paketleriyle doldu taştı. Vatandaşlar, gece saatlerinden de spor salonuna yardım paketi getirmeye devam ediyor. Yardım kolileri, buradan Tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderilecek.

(HLD-