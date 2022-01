Spil Dağı Milli Parkı görme engellileri ağırladı

Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nda bir araya gelen görme engelliler, bin 517 rakımlı Spil Dağı’nda doğayla baş başa kalma fırsatı buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilmesi amaçlanan ve geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, görme engelli bireyler aileleriyle birlikte yemek yedikten sonra Spil Dağı Milli Parkı’nı gezerek doğayla baş başa vakit geçirme imkanı buldu.

Türkiye Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Sözcüsü ve Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, "7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası nedeniyle Manisa’da Spil Dağı Milli Parklar Müdürlüğü ile yaklaşık bundan iki yıl önce başlamış olduğumuz bir etkinlik vardı ve bizleri güzel bir şekilde karlı ortamda her sene karla buluşturmaya başlamışlardı. Şehir merkezinde kar görme şanımız yok. Burada, bu karla beraber yapmış olduğumuz etkinliklere geçen sene maalesef pandemiden dolayı ara vermiştik. Ancak değerli müdürümüzün, değerli arkadaşlarımızın sözleriyle bunu geleneksel olarak bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğiz. Görme engelli arkadaşlarımız, aileleri ve çocuklarıyla hep birlikte mutlu bir vakit geçirerek, dünyadan bir nebzede olsa ayrılarak doğanın içine girmeyi ve orada yaşamanın tadına varmayı görüyorlar" dedi.

Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı ise "Spil Dağı Milli Parkımızda, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle artık geleneksel hale getirdiğimiz engelli arkadaşlarımızı ve kardeşlerimizi bu sene de ağırlama şerefine nail olduk. Kırmadılar, imkan dahilinde olanlar gelebildi bu sene. Geçen sene pandemi vardı. Asıl amacımız hem kar topu oynamak hem yaban hayvanlarını yemlemek. Fakat hava şartları bugün biraz bozdu milli parkımızda. Bundan sonra da her türlü genç, çocuk, engelli bütün toplumu içine alan bir çalışmayla Spil Dağı’nı tanıtmak isteriz. Bunlarla beraber olmanın en büyük avantajı bu kardeşlerimizin sorunlarını milli park gibi tabiat parkı gibi koruma alanlarına geldiklerinde nelerle, hangi sıkıntılarla karşılaştıklarını not aldık, öğrendik. İnşallah buradaki evlerimizin bir tanesini de engelsiz ev olarak tasarlayacağız. Bulunduğumuz ziyaretçi merkezimizi zaten yapmıştık. Tüm vatandaşlarımızı istifade edebilecekleri daha güzel daha geniş imkanlara sahip bir milli park haline getirmek bundan sonraki çalışmalarımız da bunun üzerine olacak. Şu anda bu arkadaşlarımızla en fazla kar beklenen yer olan seyir tepesine çıkacağız. Kafeteryamızda çay içeceğiz. Tabii bu arada esasında engelliler için eğitim almış bir milli park çalışanımız yok. Oda bir eksiğimiz. Ben onlara görmeden tanımlayabilecekleri betimlemeleri yapmaya çalışacağım. Amaç, biz hepimiz biriz. Toplum engeliyle engelsiziyle birdir ve bu konuda elimizden gelen her türlü desteği yapacağız" dedi.