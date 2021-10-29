banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Sosyal medyaya inandı, aşı olmadı...Hayata veda etti

Bursa’da sosyal medyadaki aşı karşıtı sözlere inanıp aşı olmayan ve korona virüse yakalanıp yoğun bakımda tedavi gören 38 yaşındaki Seval Garip, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Garip, ilk kez entübe olup servise alınmasının ardından İHA muhabirlerine verdiği röportajda, "Adeta nefes alamıyorsunuz, ceset gibi oluyorsunuz. Yoğun bakımdaki cihazlar ve sağlık görevlilerinin ilgisi olmasa insan hayatta kalamaz. Çok pişmanım lütfen aşıyı ihmal etmeyin" demişti.

Haberde İnsan 29.10.2021, 11:48
Sosyal medyaya inandı, aşı olmadı...Hayata veda etti

Bursa’da sosyal medyadaki aşı karşıtı sözlere inanıp aşı olmayan ve korona virüse yakalanıp yoğun bakımda tedavi gören 38 yaşındaki Seval Garip, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Garip, ilk kez entübe olup servise alınmasının ardından İHA muhabirlerine verdiği röportajda, "Adeta nefes alamıyorsunuz, ceset gibi oluyorsunuz. Yoğun bakımdaki cihazlar ve sağlık görevlilerinin ilgisi olmasa insan hayatta kalamaz. Çok pişmanım lütfen aşıyı ihmal etmeyin" demişti.

Bursa’da serbest meslek mensubu 38 yaşındaki Seval Garip, sosyal medyada aşı karşıtı sözlere inanarak aşı olmadı. Hastanedeki PCR testinin ardından Garip, korona virüse yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Garip, bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındı. Hastanede tedavisi devam eden Seval Garip’in durumu ağırlaşınca tekrar entübe edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Garip, bu sabah koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Seval Garip’in cenazesi dün Hamitler Kent Mezarlığı Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler’de toprağa verildi. Garip’in eşi ve yakınları göz yaşlarını tutamazken, arkadaşları ailesini teselli etmekte zorlandı.

"Ben de aşı karşıtıydım, ama bugün gidip aşımı yaptıracağım"

Seval Garip ile aynı iş yerinde çalışan ve kendinin de aşıya karşı olduğunu aktaran Fatih Koç, “Seval arkadaşım maalesef koronavirüse yakalandı. Hastanede yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra normale döndü. Hatta röportaj vermişti. Hemen hemen her gün telefonla aradım sordum. En son 3-4 gün önce tekrar aradım ve yeniden entübe olduğunu öğrendim. Durumunun ağır olduğunu söylediler. İlk yoğun bakımdan çıktığında aşı olmadığına çok pişman olduğunu söyledi. Tekrar uyuttular ve maalesef kaybettik. Ben bugüne kadar aşıya karşı ikilemdeydim. Önce aşı olanları göreyim karar veririm diye düşünüyordum. Ancak bu akşam gidip aşımı vurulacağım. Daha önce de iş arkadaşımız 1 ay kadar tedavi görmesine rağmen antikoru yüksek olduğu için yaşama tutundu. Ama Seval’i maalesef kaybettik” ifadeleriyle aşı konusunda fikrinin değiştiğini aktardı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3