“Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesine ilgi büyük

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 81 ilde başlatılan "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 81 ilde başlatılan "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin sosyal medya bağımlılığının azaltılarak sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında kurulan stantlarda resim, ebru, hat ve tezhip sanatları, zeka ve akıl oyunları, maket yapımı gibi el becerilerini geliştirecekleri ve deneyimleyebilecekleri çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sportif faaliyetler, sokak oyunları ve gönüllülük faaliyetleri de yer aldı. Her yaştan insanın katıldığı etkinliklerde il müdürlüklerince sosyal medya bağımlılığına dikkat çekilerek, gençlerin meydanlara çekilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Sahne kurularak halk oyunları, tiyatro, skeç, konser gibi gösteriler düzenlendi. İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleşen projede gençlik liderleri, kamp liderleri, antrenörler ve gönüllü liderler gençlerin sosyalleşmesi ve keyifli zaman geçirmesi için çalıştı.