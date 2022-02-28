Sosyal medyadan kazandıkları parayı ihtiyaç sahipleri için harcıyorlar

Kırşehir’in Kaman ilçesinde faaliyet gösteren yerel internet televizyonu ve sosyal medya platformu yöneticileri, internetten kazandıkları parayı ihtiyaç sahipleri için harcıyor.

3 yıldır sosyal medya üzerinden ilçeye ait haber, sokak röportajı gibi yerel yayın yapan sosyal medya platformu yönetimi Facebook üzerinden kazandıkları ücret ile ilçede ihtiyaç sahipleri için ’Sizinle Kazandık, Size Harcıyoruz’ kampanyası başlattı. Platform yöneticilerinden Özkan Ocak, ortak aldıkları karar sonucunda 60 aileye gıda yardımında bulunduklarını söyledi. Muhtarlardan da ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi noktasında yardım aldıklarını belirten Ocak; "Bizlere talepte bulunan ve muhtarlardan aldığımız isimlere yöneldik. Kazandığımız paraya göre önce 5, sonra 10 kişi derken şuan 60 kişiye ulaşma imkanı bulduk. 60 ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak düzeye geldik. Biz bu işe hobi olarak başladık. Vatandaşlarımızın desteği ile büyüdük ve kazancımızı da yine onlar için harcamayı uygun gördük. Amacımız reklam değil farkındalık oluşturmak. Umarım herkes destek verir ve daha çok kişiye ulaşma imkanı sağlanır" dedi.

Alışveriş yapılan işletme sahibi Levent Kuş ise projeye destek vererek yaklaşık 650 liralık alışverişi 400 liradan vererek, sosyal medya yöneticilerine destek sundu. Hazırlanan market kolileri ise ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edildi.