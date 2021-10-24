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Sosyal medyada fenomen olan Prenses kediseverleri büyüledi

İstanbul’da yapılan Mutlu Kediler Yarışması son gününde de büyük ilgi gördü. Yarışmada sosyal medyada 116 bin takipçisi bulunan "Prenses" isimli kedi ise gelenleri büyüledi.

Haberde İnsan 24.10.2021, 17:30
Sosyal medyada fenomen olan Prenses kediseverleri büyüledi

İstanbul’da yapılan Mutlu Kediler Yarışması son gününde de büyük ilgi gördü. Yarışmada sosyal medyada 116 bin takipçisi bulunan "Prenses" isimli kedi ise gelenleri büyüledi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen “Mutlu Kediler Yarışması”nda 147 adet cins kedi yarıştı. Çocukların ve yetişkinlerin akın ettiği yarışmanın son gününde sosyal medyada 116 bin takipçisiyle fenomen olan "Prenses" isimli kedi, kediseverleri kendine hayran bıraktı. Petzoo Eurasia Evcil Hayvan Fuarı’nda gerçekleştirilen yarışma, farklı ırkları görmek ve kedi bakımı konusunda bilgi edinmek isteyen, kedi bakım ve beslenmeleriyle ilgili ürünler hakkında fikir sahibi olmak isteyenlerden ilgi gördü. Yarışmada dereceye giren kedilere ödül verildi.

“Kıyafetli bir fotoğrafıyla Prenses patladı”

Prenses isimli kedisinin sosyal medyada 116 bin takipçisi olduğunu belirten Elmina İkra Özbey, “Hesap açma fikri ilk kedimi kaybettiğim zaman aklıma anı biriktirmek için gelmişti. Çünkü çok az resmi vardı o kedimin elimde ve bu da bende yoğun bir üzüntüye yol açmıştı. O duyguyla bir hesap açtım. Kıyafetli bir fotoğrafıyla Prenses patladı ve 116 bin takipçimiz var şu an. Schotish Fold cinsi NY 25, Golden diye geçiyor bu cins kediler. Kedimle 2 senedir birlikteyim. Sosyal medya fenomeni unvanıyla katıldık, çünkü biz derneğin pet üyesi olarak buradayız. Bizim de şimdi bir şov olacak. Kıyafet şov. Yanımızda kıyafetlerimizle geldik. Kıyafetlerini giyinecek Prenses” dedi.

Kedileri çok sevdiğini söyleyen 10 yaşındaki Emre Can Kaya, “Evimizde kedi besliyoruz. Çok severim kedileri, hayvanları falan. Bizim kedimiz, o tek başına. Sokaktan aldık onu. Yarışma hakkında bence iyi olan kazansın diyorum” dedi.

Yetişkinler kategorisinde 1’inci olan Lova isimli kedinin sahibi Yana’nın tercümanı Büşra Sarıyar, “3 yaşındaymış ve ilk yarışması değil, 5’ten fazla yarışmaya katılmış. Kendisi zaten dünya birincisiymiş, çok fazla yarışmalara katılıyormuş” şeklinde konuştu.

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