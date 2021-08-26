banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türk gemisinde dehşet: Temizlik sırasında zehirlendiler!
Türk gemisinde dehşet: Temizlik sırasında zehirlendiler!
Ciciş Esra Ersoy'a ''çocuğa cinsel saldırıdan'' gözaltı
Ciciş Esra Ersoy'a ''çocuğa cinsel saldırıdan'' gözaltı
Didem Arslan’dan eleştirilere yanıt
Didem Arslan’dan eleştirilere yanıt
Filiz Akın taburcu oldu
Filiz Akın taburcu oldu

Sosyal medya üzerinden fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, vali makamında kabul etti

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, sosyal medya üzerinden kendisini ziyaret etmek ve birlikte fotoğraf çektirmek isteğini ileten genci makamında kabul etti.

Haberde İnsan 26.08.2021, 14:04
Sosyal medya üzerinden fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, vali makamında kabul etti

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, sosyal medya üzerinden kendisini ziyaret etmek ve birlikte fotoğraf çektirmek isteğini ileten genci makamında kabul etti.

Elazığlı Harun Özbay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Vali Erkaya Yırık’a ulaşmaya çalışmış ve kendisi ile fotoğraf çektirmek istediğini yazmıştı. Talebi gören Vali Yırık, Özbay’ı makamına davet etti. Özbay ile bir süre görüşen Vali Yırık, daha sonra kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özbay, isteğine olumlu cevap verip kendisini kabul eden Vali Yırık’a teşekkür etti.

Yorumlar (0)
31°
açık