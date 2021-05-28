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Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek kadınların altın gösterişini çekti, tıklanma rekoru kırdı

Diyarbakırlı 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, kadınların altın gösteriş merasimini ve eşleriyle altın konusunda çektikleri dramı uyarladığı diyalogla sosyal medyada paylaştı. Özbilek’in paylaşımı tıklanma rekoru kırdı.

Haberde İnsan 28.05.2021, 12:42
Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek kadınların altın gösterişini çekti, tıklanma rekoru kırdı

Diyarbakırlı 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, kadınların altın gösteriş merasimini ve eşleriyle altın konusunda çektikleri dramı uyarladığı diyalogla sosyal medyada paylaştı. Özbilek’in paylaşımı tıklanma rekoru kırdı.

Diyarbakır’da çektiği videolarla fenomen olan ve 1 milyon takipçisiyle vatandaşların gönlünde taht kuran Serkan Özbilek, kadınların altın gösterişini ve altın fiyatının yükselmesiyle eşleri tarafından altın nedeniyle çektikleri dramı kurguladığı diyalogla sosyal medyada paylaşınca vatandaşları kahkahaya boğdu. Esprili konuşmalarına bir de Diyarbakır şivesi katarak "Altun önemli tabi" başlığıyla yayınladığı video ile tıklanma rekorları kıran Özbilek, vatandaşların beğenisini kazanmaya devam ediyor.
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