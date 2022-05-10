Son 3 yılda 6 bin 550 sahipsiz sokak hayvanı tedavi edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde son 3 yıl içerisinde 6 bin 550 sokak hayvanı tedavi edildi.

7 gün 24 saat görev yaparak hayvanlar için her türlü imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı merkezde 2019 yılı Mayıs ayından bugüne kadar trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar sokak hayvanlarının tedavisi sağlandı. Bugüne kadar 6 bin 550 sokak hayvanı tedavi edildi. 12 bin 769 sokak hayvanı da kısırlaştırıldı. “Satın alma sahiplen” sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ise 1547 kedi ve köpek sahiplendirildi.

Türkiye’nin en modern ve en kapsamlı Hayvan Bakım Merkezi’ne sahip olduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Böylesine donanımlı bir ortamda sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç can dostlarımızı hem tedavi ediyoruz hem de koruma altına alıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarla sokak hayvanlarımızın hem yaşam haklarını koruyor hem de hayat standartlarını yükseltiyoruz. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar kalmasın ve hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz" dedi.