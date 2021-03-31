Solunum yetmezliği çeken Covid-19 hastanesi askeri helikopterle taşındı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Covid-19 nedeniyle solunum yetmezliği yaşayan hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle tahliye edildi.

Çanakkale’de Covid-19 nedeniyle solunum yetmezliği yaşayan hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterle tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Gökçeada’da rahatsızlanan 62 yaşındaki vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi. 65 yaşındaki bir vatandaşımızın daha sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.