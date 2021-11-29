SOLOTÜRK pilotları ASO Teknik Koleji’nde öğrencilerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün pilotları, Ankara’da ASO Teknik Koleji öğrencileri ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün pilotları Hava Pilot Binbaşı Emre Mert, Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve SOLOTÜRK Gösteri Ekibi Basın Danışmanı Hava Piyade Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer, Türkiye’nin OSB’ler içinde içerisinde kurulmuş ilk eğitim merkezi olan ASO Teknik Koleji’nin öğrencileri ile bir araya geldi. Ankara Sanayi Odası (ASO) ASORA Ticaret Merkezi’nde düzenlenen program, öğrencilerin hazırladığı video gösterisiyle başladı.

Pilotların SOLOTÜRK ekibini tanıtması, 1 günlük yaşantılarını anlattığı video gösterisinin izlenilmesi ve deneyimlerini paylaşması ile devam eden programa öğrenciler yoğun katılım sağladı. Soru-cevap ile devam programda pilotlar öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program sonunda ASO Teknik Koleji tarafından SOLOTÜRK ekibine hediye takdim edildi.