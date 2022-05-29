Solingen katliamının 29. yılında kurbanlar anıldı

Almanya’nın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993’te ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk, Amasya’da kabirleri başında anıldı.

Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993’te evleri kundaklanan ve çıkan yangında hayatını kaybeden Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk için, facianın 29. yıl dönümünde Taşova’ya bağlı Mercimek köyünde anma programı düzenlendi.

Katliamın üzerinden 29 yıl geçti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada; “29 yıl önce, Almanya’nın Solingen kentinde yabancı düşmanı ve ırkçı bir grubun Hemşerimiz olan Genç ailesinin evini kundaklaması sonucunda, en küçüğü 5, en büyüğü 28 yaşında olan 5 canımızı kaybettik. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, bu büyük acıyı unutmak kolay olmayacaktır. Buna rağmen Genç ailesi, o acı günde infial ve öfke içinde sokaklara çıkan Almanya’daki Türk Toplumunun yatıştırılmasında büyük rol oynamışlardır. Mevlüde Teyzemiz, düşmanlık ve nefret hislerine kapılmadan, inancımız ve geleneklerimizin gereği olarak metanetli ve sağduyulu bir yaklaşımla “dost olalım” mesajı vererek örnek bir tavır sergilemiştir. Bu acılı aile, Türklerin ve Almanların barış ve kardeşlik içinde yaşaması gerektiği mesajını vererek, üzerine düşeni fazlasıyla yapmış ve tüm insanlığa örnek olacak bir asil bir davranış sergilemiştir. Temennimiz böyle acı olayların bir daha yaşanmaması ve tüm dünyada insanların milliyetleri, renkleri, dinleri ve dillerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmamasıdır. Vefat yıl dönümlerinde rabbim bugün andığımız kardeşlerimize rahmet eylesin, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vali Masatlı, Almanya’da ikamet eden Mevlüde Genç ve Durmuş Genç’i görüntülü arayarak, kendileriyle sohbet etti. Bu elim olayı daima büyük bir hüzünle anacağını ifade eden Vali Masatlı, buna benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Anma programına, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve Genç ailesi, kurum amirleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.