Solhan’da PKK saldırısında şehit olan 19 vatandaş kabirleri başında anıldı

Solhan ilçesi Hazarşah köyüne bağlı Aksakal mezrasında, 20 Ekim 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 19 vatandaş için anma programı düzenlendi. Şehitlerin anma programında kabirleri ziyaret edilirken, karanfil bırakılıp dualar edildi. Jandarma komutanlığınca düzenlenen anma programına, Kaymakam Muhammed Çetin, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bölücü terör örgütü PKK, Hazarşah köyüne bağlı Aksakal mezrasında 20 Ekim 1992’de Çeşme mevkiinde köy midibüsünü durdurarak araçtan indirdikleri köylüleri kurşuna dizmişti. Olayda 19 vatandaş şehit düşmüş, 7 vatandaş da yaralanmıştı.