Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç Maltepe’de son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl’ün Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, 29 Mayıs 2022 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Koç için Maltepe’de düzenlenen cenazeye, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İstanbul’da görevli ilçe emniyet müdürleri katıldı. Acılı annesi ile eşi, Koç’un Türk bayrağına sarılı tabutu önünde gözyaşı döktü.

Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50), 29 Mayıs pazar günü ilçeye bağlı Elmasırtı köyünü ziyareti sonrası dönüş yolunda kalp krizi geçirdi. Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2. Sınıf Emniyet Müdürü Halil Koç için bugün Maltepe’de Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul’da görevli ilçe emniyet müdürleri, Koç’un ailesi ve sevenleri katıldı. Acılı annesi ile eşi, Koç’un Türk bayrağına sarılı tabutu önünde gözyaşı döktü. Halil Koç’un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyük Bakkalköy Mezarlığı’na defnedildi.

Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç kimdir

1994 Polis Akademisi mezunu olan Halil Koç, ilk görev yeri İstanbul’da komiser yardımcısı olarak göreve başladı. İstanbul, Erzurum, Edirne, Osmaniye ve son olarak yapılan atamayla Bingöl’ün Solhan ilçesine ikinci sınıf emniyet müdürü olarak atanan Emniyet Müdürü Halil Koç’un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.