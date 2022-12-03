Sol bacağı olmadan dünyaya geldi, engelin engel olmadığını kanıtladı

Elazığ’da yaşayan 29 yaşındaki Ebru Gülmez, anne karnındayken kordon dolanması nedeniyle sol bacağı olmadan dünyaya geldi. 22 yıldır protez bacakla hayata tutunan Gülmez, engelinin engel olmadığını herkese kanıtladı.

Elazığ’da merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi’nde yaşayan 29 yaşındaki Ebru Gülmez, anne karnındayken kordon dolanması nedeniyle talihsiz bir olay yaşayarak doğumunda sol bacağını ve el parmaklarının birkaç tanesini kaybetti. Defalarca ameliyat olan Gülmez, 7 yaşına geldiğinde doktorlar tarafından belden destekli ve kemerli protez bacak takıldı. 22 yıldır protez bacak ile hayatını sürdüren Gülmez, hayatın tadını çıkartırken diğer özel bireylerin de hayata küsmemesi gerektiğini, kendi ayakları üzerinde durmaları gerektiğini belirtti.

"Ne istiyorsanız çaba gösterin"

Sol diz altında ampütasyon geçirdiği için doğuştan ampute olduğunu kaydeden Ebru Gülmez, "22 yıldır sol diz altım için protez bacak kullanıyorum. Doğduğumda anne karnındayken kordon dolanmış ve elimde başparmağımı kesmiş 3 parmağımın da gelişmesini engellemiş. Bundan dolayı da 22 yıldır protez bacak kullanıyorum. Engelli kardeşlerimiz, engellerine kapılıp da üzülmemeli, çünkü bu bizim için bir son değil. İnsanız başımıza neler geleceğini bilemiyoruz, buna rağmen hayatta yaşıyoruz. Özel bir şirketin çağrı merkezinde çalışıyorum tabii ki de insan engeline kapılıp da kendi hayatını kapatmamalı bunun için herkes önündeki taşları almalıdır. Protez bacak kullandığım için bir zorluk yaşamıyorum. Hayatta her şey başımıza gelebilir. Bununla ilgili kesinlikle kendinizi kapatmayın. Ne istiyorsanız çaba gösterin. Hayata küsmeyin çünkü hayat bizler için var. Gideceğimiz yer zaten belli o yüzden hayatta güçlü kalalım yapabildiklerimizi yapalım” dedi.