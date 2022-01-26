Sokaktaki canlar sahipsiz kalmadı

Gemlik Belediyesi, kar yağışı boyunca sokak hayvanlarına mama takviyesi yaptı.

Gemlik Belediyesi ekipleri, bir haftadır süren kar yağışı ve soğuk havalardan sokaktaki canların etkilenmemesi için seferber oldu. Bir yandan ana yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirilirken bir yandan da canlar için çalışmalar devam etti. İlçe genelinde bulunan mama odaklarının bakımını sağlayan Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, odaklara bol mama bıraktı. Gemlik’te boş mama odağı kalmadı.

Kar mesaisinin Gemlik’te devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, soğuk havaların birkaç gün daha devam edeceğini belirterek “Yüzlerce personel ile sadece hemşerilerimize değil, ilçemizdeki tüm canlılara hizmet ediyoruz. Sokaktaki canların da kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için onların mamasız kalmamalarına özellikle dikkat ediyoruz. Soğuktan olumsuz etkilenmiş, bakıma ihtiyaç duyan bir can görürseniz, belediyemize haber verebilirsiniz” şeklinde konuştu.