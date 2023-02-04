Sokakta kalan vatandaşlara sıcak yuva

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kar yağışının sürdüğü kentte, sokakta kalan evsiz vatandaşların umudu oldu. Zabıta ekipleri tarafından sokaktan alınan vatandaşlar belediyenin belirlediği misafirhaneye yerleştirildi. Kış gününde sıcak ev ortamına kavuşan vatandaşlara günde 3 öğün yemek ikramı yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent genelinde sokakta yaşayan vatandaşlara yönelik ‘’Soğuk Havalarda Sokakta Kimseyi Bırakmayacağız. Yalnız Değilsiniz’’ anlayışıyla misafirhane uygulaması başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda evsiz olan vatandaşların yardımına koştu. Zabıta ekipleri, evi olmadığı için sokakta yaşayan 7 vatandaşı bulundukları yerden zabıta araçlarıyla alarak önceden belirlenen misafirhaneye yerleştirdi.

Zabıta tarafından getirilen evsiz vatandaşlar, ayrı ayrı odalara yerleştirildi. Kış gününde soğukta kalan vatandaşların ihtiyaçlarını gideren Şanlıurfa Belediyesi, kimsesiz vatandaşlara sıcak bir ortam oluşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesine getirilen vatandaşlara buradaki görevliler tarafından hazırlanan sıcak yemek ikram edildi. Misafirhanede kalan 7 vatandaşın tüm ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Misafirhaneye yerleştirilen vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek ikramı yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesine getirilen vatandaşlar, ‘’Dışarıda soğukta kalıyorduk. Zabıta ekipleri tarafından buraya yerleştirildik. Bizleri sıcak bir ortama kavuşturdular. Sıcak yemek ve ihtiyaçlarımız karşılandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyoruz’’ dediler.

Şanlıurfa büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara çağrıda bulunarak sokakta kalan vatandaşların bilgilerini iletişim merkezi olan Alo 153 bildirmelerini istedi.