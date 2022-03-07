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Sokak savaşına hazırlanan Kiev’de asker çift, ateş hattında ’evet’ dedi
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus ordusuna karşı kurulan kontrol noktasında görev yapan asker çift, ateş hattında "evet" dedi.
Haberde İnsan 07.03.2022, 11:13
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus ordusuna karşı kurulan kontrol noktasında görev yapan asker çift, ateş hattında "evet" dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 12. güne girildi. Farklı bölgelerden bomba seslerinin yükseldiği ülkede başkent Kiev ise Rus ordusuyla sokak savaşına hazırlanıyor. Kiev’de saldırıların durmasını fırsat bilen Ukraynalı Lesia ve Valeriy çifti ise ateş hattında evlenmeye karar verdi. Gönüllü askerlik yapan çift için kontrol noktasında nikah kıyıldı.