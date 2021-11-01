Sokak röportajlarıyla ünlenen İbrahim Ufuk Kaynak kimdir?

İBRAHİM UFUK KAYNAK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

60 yaşında olan İbrahim Ufuk Kaynak 1960'ta dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu'dur. Anne tarafı ise Ordulu'dur.

İlk, orta ve lise öğrenimini başarı ile tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi'ne başladı. Ardından, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu.

İBRAHİM UFUK KAYNAK MESLEĞİ NE?

Arkeolog ve sanat tarihçisi Kaynak, çeşitli meslek dallarında kendini gösterdi, çok sayıda ülke gezdi ve araştırmalar yaptı. Türk tarihi Osmanlı tarihi ve Selçuklu tarihi üzerine çalışmaları vardır.