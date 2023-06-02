Sokak müzisyeni çaldı, vatandaş oynadı

Kahramanmaraş’ta sokak müzisyeninin canlı performansına eşlik eden bir vatandaşın dans gösterisi, görenleri tebessüm ettirdi.

Depremin yaralarının sarıldığı Kahramanmaraş’ın en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı’nda yürüyen vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatan sokak müzisyenleri, vatandaşların ilgisini çekiyor. Sokak müzisyeni, çaldığı şarkılarla adeta depremin etkisini unuttururken, caddeden geçen bir vatandaşın türküye dans ile eşlik etmesi çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Açık hava konserlerini aratmayan görüntüler sonrası dans eden vatandaş, sokak müzisyenine bahşiş vermeyi unutmazken, ortaya herkesi gülümseten görüntüler çıktı.