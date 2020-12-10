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Sokak köpeklerinin saldırısını tekmeyle püskürttü

Antalya’da bir vatandaş 3 sokak köpeğinin saldırısından güçlükle kurtuldu.

Haberde İnsan 10.12.2020, 15:16
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Sokak köpeklerinin saldırısını tekmeyle püskürttü

Antalya’da bir vatandaş 3 sokak köpeğinin saldırısından güçlükle kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3137 Sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırımdan evine doğru yürüyen gence bir anda 3 sokak köpeği saldırmaya başladı. Koşarak bir marketin önüne gelen vatandaş eliyle köpekleri uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Panikle düştüğü yerde köpekleri ayaklarıyla uzaklaştıran vatandaş ısırılmaktan kurtulamadı. Dizinde ısırık izini fark eden vatandaş hastaneye giderek kuduz aşısı yaptırdı. Köpeklerin saldırı anı ve vatandaşın tekmeleriyle kurtulma ani bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş ise çocukların güvenliği ve daha ciddi olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve davet etti.
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