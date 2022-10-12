Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, şimdi seslerinden bile korkar hale geldi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bakkaldan ekmek alarak evine dönen 7 yaşındaki kıza sokak köpekleri saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaşadığı olayın ardından okula gitmeye bile korkan 7 yaşındaki kız psikolojik destek alıyor. Köyde baktığı köpeğinden bile korkar hale gelen minik kız, “Bakkaldan eve dönerken köpekler beni yere yatırıp ısırdı. Köpeklerin ısırdığı bölgelere pansuman yaptılar. Bu olaydan önce köpekleri seviyordum, şimdi korkuyorum” dedi.

Olay, 6 Ekim Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde meydana geldi. Bakkaldan ekmek alan 7 yaşındaki Eslem Yıldırım, evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesi sonrasında kurtarılan minik kız, ailesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Köpeklerin ısırdığı minik kız, hastanedeki tedavisi sonrasında taburcu edildi. 3 köpeğin minik kıza saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Başından geçen korku dolu anları anlatan minik Eslem, daha öncesinde sevgi beslediği köpeklerin sesinden bile korkar hale geldi. Eslem’in ailesi kızlarının psikolojik tedavi almaya başladığını belirterek, farklı kişilerin de bu tür olaylarda mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

“Kızımın başına gelen olay başkalarının da başına gelebilir”

Başlarından geçen olayı anlatan baba Çetin Yıldırım, “Eşim, kızımı ekmek almak için bakkala göndermiş. Kızım ekmek aldıktan sonra eve dönerken çöp tenekesinin yanında bulunan 3 tane köpek kızıma saldırıyor ve devamında da ağaçlık alanın olduğu bölgede kızımı yere yatırıp ısırıyor köpekler. Kızımın çığlıklarını duyan ve o esnada bakkalda duran kadın kızımın yardımına koşuyor. O esnada yoldan geçen bir minibüste durmaya çalışıyor. Bakkaldaki ablamız durumu eşime haber vermiş, o esnada ben işteydim. Olayı duyarak geldim ve kızımı hastaneye götürdüm. Hastanede gerekli tetkikler yapıldı. Kuduz aşısı tedavisi başladı. Tomografisi de çekildi, onda bir şey çıkmadı Allah’a şükür ama tabii burası işlek bir yer, bugün benim kızımın başına gelen olay yarın başkasının çocuklarının da başına gelebilir. Başıboş köpekler konusunda belediyenin de biraz sorumsuzluğu söz konusu. Belediye en azından burada biraz daha sahip olsaydı ve bu köpekleri toplasaydı bu olay meydana gelmezdi. Biz mağduruz, başka bir ailenin canının yanmasını istemiyoruz. Yetkililerin biran önce bu tür olayların yaşanmaması için önceden müdahale etmesini istiyoruz” dedi.

“Psikolojik tedaviye başladı”

Olay öncesinde kızının köpeklere olan sevgisinden bahseden baba Yıldırım, “Bu vaka tek benim kızım için değil, Türkiye genelinde de yaygın olan bir durum. Gerekli mercilere biz şikayetlerde de bulunduk ve süreçler başladı. Süreç devam ediyor ama tabii çocuğumun psikolojisi de bozuldu. Psikolojik tedaviye başladı, ilk seansı pedagog eşliğinde yapıldı ve ikinci seans ise önümüzdeki hafta içerisinde olacak. Olan benim çocuğuma oldu, okula gidemiyor. Köpekleri çok severdi aslında küçük bir köpeğimiz var mesela onu hep kucağına alıp seviyordu ama şimdi ‘ben köpek istemiyorum, ısırır’ diyor. Çocukta hayvan sevgisi kalmadı, ufak bir kedi yavrusu bile görse korkuyor ve hemen kaçıyor. Psikolojik olarak etki altında kaldı” diye konuştu.

“Köpekleri seviyordum, şimdi korkuyorum”

Köpeklerin saldırısına uğrayan Eslem Yıldırım, “Bakkaldan eve dönerken köpekler beni yere yatırıp ısırdı. Daha sonrasında ailemle hastaneye gittik, köpeklerin ısırdığı bölgelere pansuman yaptılar. Bu olaydan önce köpekleri seviyordum, şimdi korkuyorum” şeklinde konuştu.

“Vahşice bir olay, çocuğumuz parçalanabilirdi”

Olayın ardından 6 gün geçmesine rağmen kızının hala korktuğunu ve bu sebeple okula da gidemediğini aktaran anne Gamze Yıldırım, “Kızım bakkala gitmişti ve o esnada oluşan bağırış sesleri üzerine hemen dışarıya çıktım. Çocuğum ağlıyordu, köpek ısırmış. Sadece benim çocuğum değil, herkesin çocuğu dışarıda geziyor, bakkala gidiyor ve oyun oynuyor. Dışarıda çok köpek var ve önlem alınmasını istiyoruz. Korktuk ve endişelendik. Allah korusun çocuğum parçalanabilirdi, vahşice bir olay. 3 tane köpek çocuğumuza saldırıyor, çok etkilendik. Köpek sesi duyunca kızım korkuyor. Aynı şekilde bu sabahta uykusundan köpek sesi duyarak stresle uyandı ve okula gitmek istemedi, tekrardan yatmak istedi. 6 gün önce oldu bu olay, yaraları henüz geçmedi, tedavi altında” ifadelerini kullandı.