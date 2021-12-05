banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri

Sokak köpekleri onu kornasından tanıyor

Sivas’ta hayvansever Deniz Gölbaşı, haftada iki gün gittiği mesire alanında beslediği sokak köpeklerini kornayla çağırıyor.

Haberde İnsan 05.12.2021, 09:52 05.12.2021, 10:09
Sokak köpekleri onu kornasından tanıyor

Sivas’ta hayvansever Deniz Gölbaşı, haftada iki gün gittiği mesire alanında beslediği sokak köpeklerini kornayla çağırıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Deniz Gölbaşı, yaklaşık 3 yıldır sokak hayvanlarının karnını doyuruyor. Sakatatçı, kasap, lokanta gibi çeşitli yerlerden yiyecek alan Gölbaşı, kentin çeşitli yerlerindeki hayvanları besliyor. Haftada iki gün Paşabahçe mesire alanına giden Deniz Gölbaşı, arkadaşlarının da yardımıyla yaklaşık 80 sokak köpeğini besliyor, gelmediği günler için ise belirli noktalara kuru mama bırakıyor. Gölbaşı, hayvanlara geldiğini haber vermek için ise arabanın kornasına basıyor. Kornanın sesini duyan sokak köpekleri koşarak geliyor.

“80 tane sokak köpeğine bakıyorum’’

Deniz Gölbaşı, yaptıkları işin çok meşakkatli olduğunu ancak daha sonra gönül rahatlığıyla evlerine gittiklerini söyledi. Gölbaşı, “Hayvanları besliyoruz. Bugün Paşabahçe mesire alanındayız, haftada 2 gün geliyoruz. Pandemi sürecinden beri yaklaşık 3 senedir sürekli geliyoruz buraya haftada 2 gün. Yemlerden alabilirsem alıyorum, mama alıyoruz ama yedek olarak koyuyoruz. Bizim gelmediğimiz gün aşağıya koyuyoruz, hayvanlar biliyor zaten yerlerini, gelmediğimiz günlerde oradan mamaları yiyorlar. Bu alanda 30’a yakın hayvan var. Bu sayı değişebiliyor sürekli ama şehir içinde de yaklaşık 80 tane sokak köpeğine bakıyorum. Eğer insanlar yapacak şeyler arıyorlarsa daha insani ve vicdani değer anlamında spor yapmak yerine gelsinler hayvanlara yem yardımı yapsınlar. Şimdi aşağıya ineceğiz yem koyacağız hem spor anlamında spor yapmak hem de ruhu güzelleştirmek anlamında manevi olarak işe yaradığını ya da varlığının diğer varlıklara hayat verme anlamında ben bunun çok ruhani bir değeri olduğunu düşünüyorum ’’dedi.

Köpekleri korna sesiyle çağırıyorlar

Gölbaşı, kornayla hayvanları çağırdıklarını belirterek, “Çok geniş bir alan olduğu için ister istemez çok dağınıklar. Durum böyle olunca kornayla ‘Yemek geliyor’ sesini algılamalarını sağladık. Bunu da birkaç defa yaparak buradaki hayvanlar bunu kapabildiler. Onları bu şekilde çağırıp besliyoruz. Sonrasında da yedek yiyeceklerini vererek görevimizi gerçekten yapmış olmanın huzuru ve sükunetiyle evlerimize dönüyoruz. Çok meşakkatli bir iş. İnsanlar soğuk diyor ama ben daha soğuğu algılayamıyorum. Karda kışta düşüyoruz, kalkıyoruz ama mücadelemiz bu masum canlar için pes etmiyoruz. Her zaman dediğim gibi bunlar bugün bu dünyada konuşamıyorlar belki ama bence öbür dünyada çok şey konuşacaklar. Onun için bence insanlar bu anlamda bunu da değerlendirmeliler diye düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Galatasaray 15 23
7. Başakşehir 14 22
8. Karagümrük 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Altay 15 18
14. Gaziantep FK 14 18
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Tuzlaspor 13 21
7. İstanbulspor 14 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 15 19
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7