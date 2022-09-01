Sokak köpekleri gündüz vakti 3 keçiyi parçaladılar

Ağrının Taşlıçay ilçesinde sokak köpekleri 3 keçiyi gündüz vakti parçaladı.

Sokak köpekleri, öğle saatlerinde evin bahçesinde otlayan 3 keçiye saldırarak öldürdüler. Keçi sahibinin müdahalesine rağmen durmadan saldıran köpekler, keçilerin boğazlarını parçalayarak uzaklaştılar. 3 keçisini kaybeden mağdur aile, daha önce çocuklara da saldıran sahipsiz sokak köpekler için acil önlemler beklediklerini belirttiler.