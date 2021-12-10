Sokak hayvanlarının bakımları için günlük 40 kilometre yol gidiyor

Kırşehir’de yaşayan Melek Yıldız, sokak hayvanlarının bakımlarını yapmak ve beslenmelerini sağlamak için her gün 40 kilometre yol gidiyor.

Yıldız, ’yavrularım’ diye sevdiği hayvanlarının bakım ve beslenmeleri için günlük gittiği yolu içindeki hayvan sevgisine bağlıyor. Kırşehir’de yaşayan Melek Yıldız, yaklaşık 18 yıl önce bir köpeğe çorba vererek içinde yeşermeye başlayan hayvan sevgisini bugün yüzlerce köpeğe sahip çıkarak sürdürüyor. Kendisine yapılan mama bağışları ve lokantalar ile kurumlardan aldığı yemeklerle sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlayan Yıldız, arabasına yüklediği mamalarla kent merkezine uzak noktalara bırakılan köpeklere giderek hasta hayvanları da veterinere götürüyor. Gönüllülük esasıyla yasal izne bağlı çalıştığını belirten Melek Yıldız; “Eski çalıştığım iş yerine bir köpeğin gece gelmesiyle başladı her şey. O köpeğe çorba verdim. Arkasından o köpek 8 yavrusunu getirdi. O günden sonra sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideremeye çalışıyorum" dedi.

Kimseden yardım talep etmeden onaylı mama kumbara hesabı ile çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Yıldız, "Sürücüler yol kenarından çıkan hayvanlara karşı dikkatli olsunlar. Biraz sağduyu ile canlarımızı koruyabiliriz. Hayvanseverlik adı altında insanlardan maddi talepte bulunan kişilere itibar etmemeliyiz. Bu yapılan hayvan dilendiriciliğidir. Bu yapıdaki insanlar kişilerden maddi talepte bulunarak kişisel rant elde ediyorlar. Klinik bir vakaya yardım ettiğinizde para gönderdiğiniz hesabın veteriner hesabı olmasına dikkat edin. Mama desteği için şahıs hesaplarına para göndermeyin" diye konuştu.