Sokak hayvanları temizlik görevlisinin en yakın dostu oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde temizlik görevlisi İbrahim Yavuz her gün mesaine yanından ayrılmayan sokak hayvanları ile birlikte başlıyor.

Kozan Belediyesi Çevre Temizlik Biriminde çalışan temizlik görevlisi İbrahim Yavuz’un en büyük dostları sokak köpekleri olmuş. Yavuz temizlik yaparken çöpte buluğu yiyecekleri zaman zaman peşinden gelen sokak hayvanlarına vererek bu dostluğu edinmiş durumda. Şeftali, fındık ve fıstık isimlerini verdiği sokakta yaşayan köpekler Yavuz’u mesaisinin başlaması ile birlikte bir an olsun onu yalnız bırakmıyor. Sokaklar temizlenirken Yavuz ile birlikte gezen köpeklerin sadık dostluğu ise çevrede görenlerin yüreklerini ısıtıyor. Yavuz her gün mesai başladığında onların kendini görev yerinde beklediklerini kaydederek, "6 aydır sürekli sabahları beraber takılıyoruz. birkaç defa marketlerden çıkan yemekleri pandemide vermiştim. O günden beri yanından ayrılmıyorlar. Çevredeki insanlar soruyor mutlu oluyor güzel tepkiler alıyoruz. Mahalle halkıda seviyor artık. Muhsin Yazıcıoğlu parkında mesaiye başlıyorum benimle birlikte nereye gidersem peşimden gelirler. Olmadıklarında yokluklarını hissediyorum. Onlar da Allah’ın verdiği bir can elimden geldikçe karınlarını doyurmaya bakmaya çalışıyorum seviyorum” dedi.