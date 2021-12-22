‘Sokak Hayvanları Ambulansı’ can dostlarımızın hizmetinde

Esenyurt Belediyesi, can dostlarımızın sağlığını korumak için aşı hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, ‘Sokak Hayvanları Ambulansı’ ile sahipli hayvanlara ücretsiz kuduz aşısı yapıyor. Ekipler, site içerisindeki sahipsiz hayvanlara da iç parazit, dış parazit ve kuduz aşısı yaparak hastalıklara karşı koruyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki hayvanların sağlığını korumak için çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, site içlerindeki sahipli ve sahipsiz hayvanların sağlıklı kalabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe sınırları içerisinde yer alan sitelerdeki sahipsiz hayvanlara iç parazit, dış parazit ve kuduz aşısı yaparak hastalıklara karşı koruyor. ‘Sokak Hayvanları Ambulansı’ ile aşı hizmetini vatandaşların ayağına götüren ekipler, sahipli hayvanlara da ücretsiz kuduz aşısı yaparak sağlıklı kalabilmelerine destek oluyor. Piri Reis Mahallesindeki Beyzade Konakları Site Yöneticisi Mehmet Özçam, “Evlerimizde bizimle birlikte yaşayan evcil hayvanlarımız için yapılan bu destek takdire şayan. Emeği geçen tüm belediye personeline ve Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.