Sokak akrobatlarına zabıta müdahale edince, vatandaş tepki gösterdi

Bursa’da bir grup genç müzik eşliğinde akrobatik hareketler sergileyip yaptıkları kısa gösteri karşılığında vatandaşlardan harçlık toplamak istedi. Gösteri ilgi görünce vatandaşlar cadde üzerinde toplayarak gençleri izledi. Zabıta ise yoldan geçmek isteyenler zor anlar yaşadığı için gençlerin gösterisine son vermek isteyince, vatandaşlar zabıtaya tepki gösterdi.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşları 13 ile 18 arasında değişen Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi öğrencisi olan bir grup gencin müzik eşliğinde yaptığı akrobatik gösteri vatandaşın ilgisini çekti. Yaptıkları adrenalin dolu gösteri ile harçlık toplamak isteyen gençlere toplanan kalabalık destek verdi.

Kalabalığın artması üzerine bölgeye gelen zabıta ekibi gösteriyi yarıda kesip gençlerin dağılmasını istedi.

Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar gösteriyi dağıtan zabıta ekibine tepki gösterdi. Gösteriyi izleyen bir kadın, "Bu çocuklar hırsızlık yapmıyor, taşkınlık yapmıyor, kimseden dilenerek para istemiyor, kimsenin yakasına yapışmıyor, hepsi yetenekli çocuklar alın terleri ile kazanmaya çalışıyorlar bizim de izlerken içimiz açıldı. Bir çay parası gelip yakamıza yapışmıyorlar, ne var bunda hepsi okul çocuğu zaten" diyerek tepkisini gösterdi.