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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa sessizliğe büründü

YENİ TİP KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAAT 00.00 İTİBARİYLE BAŞLADI. KISITLAMANIN BAŞLAMASININ ARDINDAN CADDELER VE SOKAKLAR SESSİZLİĞE BÜRÜNÜRKEN, İNSANLAR EVLERİNE KAPANDI.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa sessizliğe büründü

YENİ TİP KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAAT 00.00 İTİBARİYLE BAŞLADI. KISITLAMANIN BAŞLAMASININ ARDINDAN CADDELER VE SOKAKLAR SESSİZLİĞE BÜRÜNÜRKEN, İNSANLAR EVLERİNE KAPANDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:54
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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından caddeler ve sokaklar sessizliğe bürünürken, insanlar evlerine kapandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 15 İlde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Bursa’nın caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasının ardından sessizliğe bürünürken sokaklardan, caddelerden ve Bursa-Ankara-İzmir otoyolundan araçlarla eve dönüşler gerçekleşti.

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