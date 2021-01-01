Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirli cuma namazı
Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.
Haberde İnsan 01.01.2021, 14:00
5
Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.
Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00 itibarıyla başladı. İçişleri Bakanlığı yaptığı bilgilendirmede sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazının belirli kurallar kapsamında serbest olduğunu duyurmuştu. Samsun’da vatandaşlar kısıtlama dolayısıyla evlerine yürüme mesafesindeki camilere giderek cuma namazını eda etti. Cuma namazında vatandaşlar fiziksel mesafe ve maske kurallarına uydu.
Vatandaşlar, kısıtlamada cuma namazına gidebildikleri için memnun olduklarını dile getirdi.Kısıtlama 4 Ocak Pazartesi 05.00’e kadar sürecek.
14°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü