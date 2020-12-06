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Sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar hizmet vermeye devam ediyor

Mardin’de hafta sonları tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar halka hizmet vermeye devam ediyor.

Haberde İnsan 06.12.2020, 16:39
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Sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
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Mardin’de hafta sonları tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar halka hizmet vermeye devam ediyor.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlar aralıksız çalışarak halka hizmet vermeye devam ediyor. Fırın işletmecisi Rıdvan Demir, kısıtlamada da hizmet vermeye devam ettiklerini ve satış yaparken halkın sağlını korumaya çalıştıklarına dikkat çekti. Demir, “Halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu zor süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Satışlarımızı yaparken de halkımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe dikkat ediyoruz. Temizlik olsun, eldiven olsun, bu zor süreçte biz de halkımıza yardımcı oluyoruz” dedi.
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