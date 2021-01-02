Sokağa çıkma kısıtlamalarında çobanlık yapıyor

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çoğu kişi evindeyken, 17 yaşındaki genç, 150 adet küçükbaş hayvanı şehir merkezinde otlatarak evinin geçimini sağlıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde yaşayan Ökkeş Kenger, kısıtlama günlerinde keçileri otlatıyor. Babasının cezaevinde olmasından dolayı 3 kardeşine kendisinin bakmak zorunda olduğunu ifade eden Kenger, özellikle sokakların boş olmasının kendisi ve hayvanlarına yaradığını söyledi. Çobanlığın kendisi için hem yorucu, hem de zevkli olduğunu ifade eden Kenger, “Sokağa çıkma kısıtlamasında davar yayıyoruz. Okulu ilkokul 4’te bırakmıştım hayvancılığı tercih ettim. Biz 4 kardeşiz ve bu işi yaparak eve en bakıyorum babam cezaevinde. Bu hayvanlar damızlık ve üretim yapıyoruz 2 ve 3 yıla bir erkekleri adaklık ve kurban olarak satıyoruz. Herkes sokağa çıkma kısıtlamasında evinde olmasına rağmen ben de şehir merkezinde hayvanları otlatmaya çalışıyorum. Hayvanları yayıyoruz ve vakit geçiriyoruz. 6-7 saat dışardayım ve 150 hayvanı otlattıktan sonra eve dönüyoruz. Özellikle ana caddeden geçerken hayvanlar için daha rahat oluyor ana caddelerden geçerken. Bu şekilde günümüzü geçiyor” dedi.