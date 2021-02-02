Soğuktan donmak üzere olan yaralı pelikanı jandarma kurtardı

Burdur’da kış şartlarından etkilenen ve yaralı olan pelikan İl Jandarma Ekipleri tarafından kurtarılarak Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacılar Köyü Karaçal Barajı mevki’inde olumsuz kış şartlarından etkilenen ve sağ kanadı kırık olan pelikan buldular. Yaralı pelikana yardım etmek için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile beraber harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, pelikana ilk müdahaleyi yaparak donmaktan kurtardı. Yaralı pelikan, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur İl Müdürlüğüne teslim edildi.